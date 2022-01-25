В Екатеринбурге будет организована выставка, посвященная 100-летию Театра Вахтангова

25.01.2022
Выставка костюмов и артефактов Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова состоится с 5 февраля по 8 марта в Свердловском областном краеведческом музее им. О. Е. Клера к 100-летию театра. Об этом пишет ТАСС.
Как рассказал замгендиректора музея по подготовке и реализации музейных проектов и услуг Владимир Быкодоров, выставочный проект «Театр Вахтангова — 100: спектакли и люди» будет работать ежедневно с 5 февраля до 8 марта включительно.
Среди экспонатов — костюмы со спектаклей и другие артефакты театра, которые будут специально привезены в Екатеринбург.
Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова в конце 2021 года отметил 100-летие со дня своего основания.
Фото: Pixabay