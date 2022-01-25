Певец Алессандро Сафина выступит в «Крокусе» в марте

25.01.2022

Певец Алессандро Сафина выступит в «Крокусе» в марте

Итальянский исполнитель Алессандро Сафина выступит на сцене Crocus City Hall в Москве 7 марта 2022 года. Об этом сообщает «Культуромания».

Певец приедет в Россию с новой программой Dove eravamo rimasti («На чем мы расстались»).

«Если бы я не знал, что нахожусь в вашей большой стране, то подумал бы, что передо мной сидят итальянцы... Я оставляю свое сердце здесь и надеюсь еще вернуться когда-нибудь к вам», — говорил Сафина после своего предыдущего выступления.

Концерт состоится в сопровождении Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

Фото: Pixabay