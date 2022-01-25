Боб Дилан продал Sony весь каталог записанной музыки

25.01.2022
Певец Боб Дилан в июле 2021 года продал весь каталог записанной им музыки японской корпорации Sony. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Sony Music Entertainment сегодня [в понедельник] объявила о полном приобретении всего каталога записанной музыки Боба Дилана, а также права на несколько новых релизов в будущем», — говорится в сообщении.
По данным журнала Variety, стоимость сделки составила от $150 до $200 млн.
В декабре 2020 года авторские права на весь каталог песен Боба Дилана купила крупнейшая в мире звукозаписывающая корпорация Universal Music Group.
Фото: Pixabay