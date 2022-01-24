В Екатеринбурге пройдет дуэль органистов из Франции

24.01.2022
Музыкальное состязание между Тома Оспиталем и Каролем Моссаковским состоится в рамках Bach-fest, сообщили в пресс-службе Свердловской филармонии.
20 марта на сцене Свердловской филармонии в Екатеринбурге пройдет концерт-состязание двух французских музыкантов. В нем примут участие титулярный органист церкви Сент-Эсташ в Париже Тома Оспиталь и солист Радио Франции Кароль Моссаковский.
Дуэль состоится в рамках XI Международного музыкального фестиваля Bach-fest, который пройдет в Свердловской филармонии с 1 по 31 марта. В программе вечера — органное состязание в сочетании с импровизациями. Победителя определят посетители.
В учреждении напомнили, что Бах тоже участвовал в музыкальных состязаниях, в которых неизменно побеждал. Современники особенно удивлялись его импровизациям.
«Сегодня классическое искусство импровизации почти забыто, но именно в этом жанре сразятся два французских органиста. Но кто бы из них ни оказался искусней, выиграет публика», — подчеркнули в Свердловской филармонии.
Bach-fest — крупнейший в России фестиваль музыки Иоганна Себастьяна Баха, который проходит с 2011 года. Ежегодно он собирает в уральской столице музыкантов с мировым именем, интерпретаторов баховской музыки, исполнителей барочных произведений. Каждый год раскрывается новый аспект, связанный с творчеством композитора. Тема фестиваля в 2022 году: «Бах и французская музыка». Программу музыкального форума, в которой традиционно прозвучат сочинения Баха, дополнят произведения его французских современников и композиторов XIX-XX веков, высоко ценивших его творчество.
На Bach-fest также выступят дирижер Кай Йоханнсен из Германии, органист Концертного зала «Гевандхауз» Михаэль Шенхайт (Германия), клавесинист Жан Рондо (Франция) и другие музыканты.
Фестиваль откроет концерт Уральского молодежного симфонического оркестра. Дирижер — Кай Йоханнсен. В программе вечера — микст органного концерта Франсиса Пуленка и фантазии Камиля Сен-Санса «Карнавал животных». Оркестр выступит с дирижером Алексеем Доркиным на закрытии музыкального праздника. В его исполнении впервые в Екатеринбурге прозвучат все шесть Бранденбургских концертов. Жителей и гостей города также ждут «барок-эн-ролльный» клавесинный концерт одного из лучших клависинистов мира Жана Рондо, выступление оркестра старинной музыки Pratum Integrum (Москва), «органная месса» в исполнении Михаэля Шенхайта (Лейпциг) и многое другое.
Фото:pixabay