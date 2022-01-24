Вышел дебютный тизер «Пиноккио» Гильермо дель Торо

24.01.2022
В Сети появился ролик по мрачной анимационной сказке, снятой мексиканским режиссером. Его опубликовали на YouTube-канале стриминга Netflix. Видео в русской озвучке можно найти на ютьюб-канале Netflix Russia.
Премьера анимационной ленты назначена на конец 2022 года. «Пиноккио» планируют выпустить на онлайн-платформе в декабре.
В коротком ролике показывают сверчка по имени Себастиан Джей Крикет, который обещает рассказать историю. По его словам, на самом деле никто не знает эту историю — только он. Ведь сверчок жил в самом сердце деревянного мальчика.
В описании к тизеру «Пиноккио» называют переосмыслением знаменитой итальянской сказки от режиссера Гильермо дель Торо. Музыкальный фильм расскажет историю бесшабашного деревянного человечка, который переживет немало приключений, прежде чем станет настоящим мальчиком.
В оригинальном фильме сверчка Себастиана озвучил Юэн Макгрегор («На игле»), Пиноккио — Грегори Манн («Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»), Джеппетто — Дэвид Брэдли (цикл «Гарри Поттер», «Игра престолов»). Другие персонажи говорят голосами Кейт Бланшетт, Тильды Суинтон, Финна Вулфхарда, Кристофа Вальца, Рона Перельмана, Джона Туртурро, Тима Блейка Нельсона, Берна Гормана и других актеров.
Режиссерами картины стали Гильермо дель Торо и Марк Густафсон. Фильм основан на книге «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди. Над сценарием работали Грис Гримли, Патрик Макхэйл и Мэттью Робинс. Продюсерами выступили Александр Балкли, Кори Камподонико, Лиза Хенсон, Дэйв Богосян, Бланка Листа, Джейсон Люст, Гари Ангар. Дель Торо также значится сценаристом и продюсером проекта. Музыку к фильму написал композитор Александр Деспла.
Ранее сообщалось, что мексиканский режиссер планирует снять темное фэнтези, адаптировав «Приключения Пиноккио». Он отмечал, что давно мечтал заняться этим проектом. Работа над ним заняла более 10 лет.
Фото: кадр из трейлера фильма «Пиноккио»