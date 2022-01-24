В Минкульте рассказали о «Петровском центре» Музея Мирового океана

24.01.2022
В Калининграде презентовали проект, который соединит «петровским» маршрутом несколько площадок. О его открытии рассказали в пресс-службе Министерства культуры РФ.
Музей Мирового океана в Калининграде запустил проект «Петровский центр», предполагающий организацию новых выставок и создание «петровского» маршрута. Он объединит музейные площадки, связанные с именем Петра I.
Презентация прошла на территории Фридрихсбургских ворот, которые входят в структуру музея. Она стала первым мероприятием в честь 350-летия первого российского императора, которое отмечается в 2022 году. На церемонии прозвучали выстрелы из крепостных пушек, прошли экскурсии, занятия в Школе навигацких наук, интеллектуальные игры, танцевальные уроки и концерт.
Центр «Корабельное воскресение» во Фридрихсбургских воротах станет базой «Петровского центра». На других объектах Музея Мирового океана тоже реализуют новые проекты. Предполагается задействовать территорию близ старого железнодорожного моста на Набережной исторического флота, маяк в поселке Заливино на берегу Куршского залива, реставрационные мастерские и выставочные пространства в центре «Морское наследие» на территории бывшей Янтарной мануфактуры. Объекты объединит водный маршрут по петровским местам. Посетители, которые пройдут по «пути Петра», смогут понять масштаб личности императора и значение его реформ, полагают в музее.
«Наш музейный проект получил название «Петровский центр» абсолютно не случайно. Музей Мирового океана с самого его основания занимается петровской темой, и экспозиция музея рассказывает об истории российского флота, основателем которого был Петр I. С именем Петра I связана и история подводных лодок, и инициатива первой русской научной экспедиции, и создание первой Академии наук в России», — подчеркнула глава Музея Мирового океана Светлана Сивкова.
«Петровский центр» стал первым подобным проектом в России. Он нацелен на проведение просветительской работы и сохранение наследия Петра Великого.
Первые мероприятия проекта запланированы на весну. Согласно новой традиции, из салютной пушки Фридрихсбургских ворот начнут давать полуденный выстрел. Кроме того, в центре «Старый маяк» (Заливино) откроется экспозиция «Куршские маршруты Петра Первого».
Фото: пресс-служба Минкультуры России