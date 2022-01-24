В Сети появился тизер финального сезона «Чикатило»

Тизер российского сериала с Дмитрием Нагиевым в главной роли опубликовали на YouTube-канале онлайн-кинотеатра Okko.





Выход второго и последнего сезона сериала «Чикатило» о самом известном серийном убийце СССР запланирован на весну. Его можно увидеть в марте.





Судя по трейлеру, расследование серии убийств продолжается. Андрей Чикатило продолжает вести двойную жизнь. В одной из них он — обычный советский гражданин. В другой — он выслеживает женщин, нападает на них и жестоко убивает. В ролике показывают одну из жертв, которой удается выжить.





Дело ведут полковники Ковалев и Брагин, которые пытаются вычислить преступника. Однако между ними назревает конфликт. Кроме того, объявляется внутреннее расследование — под подозрение попадают все участники следственной группы. В конце тизера Чикатило показывают в тюремной камере.





Сериал основан на реальной истории Андрея Чикатило (1936-1994). Считается, что в 1978-1990 гг. он убил более 50 женщин, детей и подростков. Его арестовали в 1990 году. Судебное разбирательство длилось несколько лет, подсудимый всячески мешал его продвижению. В итоге его приговорили к смертной казни.





По признанию Дмитрия Нагиева, ему было сложно играть такого персонажа. Актеру нужно было воплотить на экране «раздвоение личности», что его «эмоционально растрепало», пояснил он.





Вместе с Дмитрием Нагиевым («Кухня», «Убийство в «Гнезде фазана»), сыгравшим Андрея Чикатило, в сериале снялись Виталий Кищенко («Чики»), Константин Лавроненко («Возвращение»), Дмитрий Власкин («В созвездии Стрельца»), Георгий Мартиросян («День выборов»), Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков и другие актеры.





Режиссером проекта стал Сарик Андреасян. Над сценарием работали Алексей Гравицкий и Сергей Волков. Среди продюсеров значатся Гевонд Андреасян, Макар Кожухов, Софья Митрофанова, Артем Суджян, Алексей Гравицкий, Сергей Волков и Давид Дадунашвили.





Первый сезон «Чикатило» дебютировал в марте 2021 года. Он стал самым просматриваемым проектом Okko в минувшем году. Второй сезон сняли прошлым летом.





Фото: кадр из трейлера сериала «Чикатило»