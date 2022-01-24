The Weeknd стал наиболее популярным поп-певцом в мире по версии Spotify

24.01.2022
Канадский исполнитель The Weeknd стал лидером по числу слушателей в месяц на стриминг-платформе Spotify. Об этом говорится на сайте издания Daly Mail.
Количество слушателей композиций The Weeknd за месяц составило около 85,7 млн человек. Успеху The Weeknd способствовала популярность его нового альбома Dawn FM, выпущенного 7 января 2022 года
Второе место занимает канадский певец Джастин Бибер с 83,3 млн слушателей.
Spotify был запущен в 2008 году, в России работает с лета 2020 года. На сегодняшний день он насчитывает более 381 млн пользователей.
Фото: Pixabay