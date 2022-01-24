В Малом театре дебютирует «Кроткая» по повести Ф. М. Достоевского

Премьера спектакля состоится в рамках третьего Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета, сообщили в пресс-службе театра.





Постановку «Кроткая» режиссера Виктора Крамера покажут 9 февраля в 19:00. Она станет первым опытом сотрудничества Малого театра и Зимнего фестиваля искусств.





Руководитель фестиваля Юрий Башмет отметил, что идею спектакля по повести «Кроткая» Ф. М. Достоевского предложил актер Сергей Гармаш, который исполняет главную роль. Постановку долго обсуждали и готовили.





«У нас замечательный режиссер, Виктор Крамер, прекрасная музыка Кузьмы Бодрова, написанная специально для спектакля, уникальные декорации и совершенно невероятный актер, от которого я просто не могу оторваться даже во время репетиций. Отдельно мне хочется сказать огромное спасибо всему коллективу Малого театра», — процитировали Башмета в пресс-службе.





По словам режиссера, это постановка о «любви высокой и трагичной, страстной и абсурдной», а также о «чудовищной силе саморазрушения, которая заложена в человеке».





«В этой истории сочетается ужас и красота нелепой и мучительной попытки человека подчинить чудом дарованную ему любовь некой им же сотворенной "совершенной" системе», — отметил Крамер.





Гармаш подчеркнул, что Достоевский — очень важный для него автор, который умеет глубоко и детально рассматривать человека. Идея постановки появилась у актера после первого опыта сотрудничества с Башметом и утвердилась после просмотра спектакля Крамера «Не покидай свою планету». Теперь появилась возможность реализовать ее на сцене Малого театра, добавил он.





Главную героиню играют сразу шесть студенток Щепкинского театрального училища, которые представляют ее разные ипостаси. Директор Малого театра Тамара Михайлова назвала традицией участие щепкинцев в проектах учреждения. «Возможность поработать с представителем другой школы, сразу влиться не просто в репертуарный спектакль, а в фестивальный проект — это дорогого стоит», — подчеркнула она.





В постановке заняты Юлия Максютина, Светлана Божатова, Олеся Лоткова, Владислава Самохина, Елизавета Долбникова, Александра Плетнёва, Анфиса Сёмина, Анастасия Щукина, Юлия Сергеева. Над спектаклем работали композитор Кузьма Бодров, художник по костюмам Мария Утробина, хореограф Леша Кот.





Первые показы пройдет в здании на Большой Ордынке, далее постановку перенесут на историческую сцену.





Фото: Е. Люлюкин, пресс-служба Малого театра