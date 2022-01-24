Фестиваль «Играем джаз с Гараняном» отметит 100-летие отечественного джаза

24.01.2022
XIV Молодежный фестиваль «Играем джаз с Гараняном», который состоится 28 января в «Москонцерт-холле», будет посвящен отмечаемому в 2022 году 100-летию отечественного джаза. Об этом сообщила ТАСС организатор смотра, вдова джазмена Нелли Закирова-Гаранян.
«Дети и молодежь в основном играют зарубежную музыку, а наших композиторов — очень редко, но советский джаз тоже всегда шел вперемежку с зарубежным. Так что фестивалем мы отмечаем начало года столетия отечественного джаза», — сказала она.
В мероприятии примут участие московские детские и молодежные коллективы. Аккомпанировать вокалистам будет Джаз-оркестр Георгия Гараняна под управлением Сергея Богданова. Гостями вечера станут композитор Дмитрий Носков, гитарист Алексей Кузнецов, пианист Яков Окунь и певица Карина Кожевникова.
Фото: Pixabay