В Уфе пройдут концерты, посвященные творческим династиям Башкортостана

24.01.2022
Цикл вечеров состоится на сцене Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова. Об этом сообщает «Башинформ».
Программа, посвященная династиям композиторов и музыкантов республики, организована Национальным оркестром народных инструментов под руководством заслуженного артиста Башкортостана Линара Давлетбаева.
«Творческие семьи композиторов Исмагиловых, Ахметовых, Сабитовых, Каримовых, Сальмановых, Хасаншиных заложили основы профессиональной музыки и много лет задают тон всему развитию музыкальной культуры республики», — отмечается в сообщении издания.
Цикл «Музыкальные династии» начнется с посвящения композиторам Тагиру и Айрату Каримовым. 5 января отмечалось 110-летие со дня рождения композитора, баяниста, заслуженного деятеля искусств БАССР Тагира Каримова, который создавал композиции и песни для Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Он стал одним из создателей башкирской эстрадной музыки.
Его сын Айрат Керимов — композитор, пианист и преподаватель, заслуженный деятель искусств Башкортостана — занимался развитием башкирской эстрады. Он ввел в нее новые направления — танго, джаз-вальс, вальс-бостон, буги-вуги, босса-нова, джаз-баллада. Музыкант организовал один из первых в республике ВИА — «Ирендык», выступавший в Башкирской филармонии.
Сегодня дело отца и деда продолжает Диас Каримов, который живет и работает в Германии. Пианист, лауреат международных конкурсов часто приезжает с концертами в Уфу.
В первом выступлении прозвучат сочинения Тагира и Айрата Каримовых для оркестра — обработки башкирских и татарских народных песен, инструментальные композиции, переложения произведений российских и иностранных авторов («Романс» Р. Глиэра, «Смуглянка» А. Новикова, «Мелодия» П. Чайковского и др.).
Произведения исполнят Национальный оркестр народных инструментов и солисты Башкирской филармонии. За дирижерский пульт встанет Ринат Мухаметзянов.
Концерт состоится 28 января в 19:00 в Малом зале. Для посещения потребуется QR-код.
Фото: pixabay