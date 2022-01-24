Александр Домогаров-младший займется съемками сериала «Ужасное далеко»

24.01.2022
Режиссер Александр Домогаров-младший снимет фантастический ретро-сериал «Ужасное далеко», а также будет работать над другими многосерийными проектами в рамках сотрудничества с «Марс Медиа». Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Компания «Марс Медиа» и Александр Домогаров-младший заключили эксклюзивное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Александр выступит режиссером и креативным продюсером ряда фильмов и сериалов компании. Ближайшими совместными проектами станут фантастический ретросериал «Ужасное далеко» и продолжение кинохита «Пальма», — сообщили в пресс-службе.
В сериале «Ужасное далеко» пойдет повествование о загадочных событиях, которые произошли в середине 1980-х годов в закрытом наукограде. Съемки проекта намечены уже на лето, автором сценария станет Сергей Калужанов.
Фото: Pixabay