Ученые разгадали загадку золотых трубок возрастом 5,5 тысячи лет

Российские специалисты сделали новое предположение о назначении трубок, найденных при раскопках в Майкопском кургане в 1897 году. Об этом говорится в статье для журнала Antiquity.





Предполагалось, что метровые трубки, покрытые золотом и серебром, использовались как скипетры или подставки для балдахинов. Однако повторное изучение предметов позволило группе ученых прийти к новому выводу о назначении предметов. Их могли использовать для совместного распития пива из общей тары и очищения напитка от примесей с помощью встроенных фильтров.





«Если предположение верно, то эти предметы представляют собой самые ранние материальные свидетельства питья через длинные трубки — эта практика стала обычным явлением во время пиров в третьем и втором тысячелетиях до нашей эры на Древнем Ближнем Востоке», — говорится в аннотации.





Майкопский курган эпохи ранней бронзы — один из самых богатых доисторических курганов на Северном Кавказе. Его раскопали в 1897 году. Среди находок оказались восемь трубок с тонкими стенками и перфорированными наконечниками. Четыре трубки были украшены золотыми или серебряными фигурками быков. Их нашли в самом большом отсеке с человеческими останками. Находки, которые сегодня хранятся в Эрмитаже, датируются четвертым тысячелетием до нашей эры.





Команда исследователей в составе Виктора Трифонова, Дениса Петрова и Ларисы Савельевой полагает, что трубки использовали как соломинки для питья напитка, требующего фильтрации при употреблении. Они напомнили о сохранившихся данных использования подобных предметов — изображения с ними находили на печатях из Ирана и Ирака, датируемых пятым-четвертым тысячелетиями до нашей эры. В третьем тысячелетии до нашей эры сцены пиров с группами людей, пьющих напитки через длинные трубки из общего сосуда, были распространены в искусстве Месопотамии. Кроме того, похожие трубки (одна — из стебля тростника, обернутого золотой фольгой, другие — из металла) нашли в могиле женщины из высшего света шумерского города Ур по имени Пуаби. Возраст ее могилы составляет примерно 4,5 тысячи лет.





По мнению российских ученых, набор из восьми питьевых трубок в Майкопском кургане может быть оборудованием для пиршества, предназначенным для восьми человек. Они могли сидеть вместе и пить пиво из одного большого кувшина, найденного в гробнице. Трубки нашли рядом с останками тела, что может говорить о важности застолья в погребальном обряде и высоком социальном статусе того, кто устраивает пир, добавили исследователи.





Профессор Августа Макмахон из Кембриджского университета отметила в комментарии The Guardian , что предложенный вариант использования является причудливым, но функциональным. По ее словам, в прошлом пиво было густым напитком с осадком, поэтому соломинки с фильтрами были необходимы для его употребления. Подобные устройства были известны в Месопотамии в третьем-втором тысячелетиях до нашей эры. Трубки говорят о важности совместного приема пищи и питья, которые способствовали формированию социальных связей. Сегодня эти целям служат праздники и вечеринки, подчеркнула Макмахон.





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