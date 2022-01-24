В Екатеринбурге откроют скульптуру атланта, держащего небоскреб

Посвященная строителям шестиметровая скульптура атланта, который держит в руках небоскреб, должна появиться в Екатеринбурге к 18 августа — Дню строителя. Об этом заявили журналистам в Уральском объединении строителей, пишет ТАСС.

«Планируется, что шестиметровая скульптурная композиция будет включать фигуру атланта, здание небоскреба, которое держит атлант на своих плечах, и два каменных обрамления с отпечатками руки. Приложив ладони одновременно к двум отпечаткам, можно зажечь свет в окнах небоскреба. Осветить здание могут минимум два человека — расстояние от одного каменного постамента до другого будет составлять шесть метров. Так «Атланты стройки» [запатентованное название скульптуры] будут символизировать коллективный труд, силу и мощь строителей», — рассказали в объединении.





С 24 января по 5 февраля жители Екатеринбурга в сообществах в социальных сетях «ВКонтакте» или Facebook, посвященных проекту, смогут рассказать о районах и улицах города, где им хотелось бы видеть скульптуру, либо проголосовать за уже поданные заявки.





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