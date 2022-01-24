Российский этнографический музей отметил 120-летие со дня основания

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила РЭМ с юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





«За долгие годы существования музей стал одним из наиболее интересных культурных учреждений нашей страны. Благодаря подвижнической деятельности российских ученых и исследователей, неустанной работе многих поколений сотрудников воссозданы целые этапы культурной эволюции народов России. А при таком разнообразии возможностей, которые дает долгая и насыщенная история нашей страны, уверена: впереди вас ждет множество новых открытий», — отметила глава Минкультуры.





Ольга Любимова пожелала коллективу Российского этнографического музея, расположенного в Санкт-Петербурге, здоровья, вдохновения и больших возможностей.





В 1903 году прошла конференция Российской академии наук, на которой определили профиль и статус учреждения: «Музей этнографии народов России и пограничных с нею стран, преимущественно славянских, центр научных этнографических исследований и популяризации научных знаний в области этнографии». Они действуют и сегодня.





За 120 лет работы РЭМ стал одним из самых крупных этнографических музеев мира. Его сотрудники изучают все стороны исторического становления, развития и функционирования этносов, взаимодействие народов, проблемы межэтнических отношений, этнические и межэтнические конфликты, формирование толерантности.





Сегодня деятельность музея включает шесть направлений: этнография русского народа; народов Белоруссии, Украины и Молдавии; Северо-Запада России и Прибалтики; Поволжья и Приуралья; Сибири и Дальнего Востока; Кавказа, Средней Азии и Казахстана. В фондах музея хранится более 700 тысяч экспонатов, включая предметы, фотографии, книги, архивные документы. В коллекции РЭМа есть памятники, связанные с 158 народами и этнографическими группами России и соседних государств.





Посетители могут увидеть 12 постоянных выставок. Музей ведет активную выставочную работу, представляя свои проекты в разных городах страны, а также за рубежом. Он представляет не только образцы из своих фондов, но и сокровища из коллекций музеев мира.





Фото: пресс-служба Минкультуры России