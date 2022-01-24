Калининградский Музей Мирового океана создал просветительский проект к 350-летию Петра I

Музей Мирового океана в Калининграде запустил в честь 350-летия Петра I просветительский проект «Петровский центр». Он объединил несколько музейных площадок на территории региона, связанных с именем императора, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

«Петровский центр» — это наш музейный проект, мы его так назвали абсолютно не случайно, потому что Музей Мирового океана с самого его основания занимается петровской темой и вообще вся экспозиция музея — это экспозиция истории флота российского, основателем которого был Петр I, все наши музейные объекты, какой бы мы ни взяли, рассказывают о тех или иных вехах развития флота нашей страны", — рассказала агентству старший научный сотрудник музея и куратор проекта Лариса Емельянова.





Презентация проекта состоялась во Фридрихсбургских воротах в Калининграде, которые являются частью разрушенной крепости Фридрихсбург, где в XVII веке император Петр I изучал военное дело.





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