Картина «King’s Man: Начало» возглавила кинопрокат в России и СНГ в выходные

Боевик «King’s Man: Начало» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Лента собрала 75,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 20 по 23 января.

В ленте режиссера Мэтью Вона повествуется о том, как вследствие объединения коррумпированных политиков и криминальных гениев мир оказывается на грани войны, способной унести жизни миллионов людей.

Фильм вышел в российский прокат 13 января, главные роли исполнили Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс и Мэттью Гуд.





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