Польская актриса из «Четыре танкиста и собака» Барбара Краффтувна умерла в 93 года

На 94-м году жизни скончалась польская актриса кино, ТВ и кабаре Барбара Краффтувна, сообщает Interia Fiml.

Причина смерти в сообщении не уточняется. Информацию подтвердили в национальной актерской ассоциации.

Барбара Краффтувна родилась 5 декабря 1928 года в Варшаве. Ее дебют на сцене состоялся в 46-м, после чего за 70 лет карьеры актриса сменила множество театров.

В кино Барбара начала сниматься в 1953 году. Самыми известными фильмами актрисы стали «Дело, которое надо уладить», «Пепел и алмаз» Вайды, «Дождливый июль», «Пиковый валет», «Сегодня ночью погибнет город», фантастическая комедия «Беспокойный постоялец». Российским зрителям Краффтувна известна по роли Гонораты в сериале «Четыре танкиста и собака» и Камиллы в «Рукописи, найденной в Сарагосе».

Актриса была удостоена огромного количества наград и званий. Среди них – Орден Возрождения Польши.

Фото: кадр из фильма «Шифры»