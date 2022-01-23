В третьем международном кастинге «Балет будущего» приняли участие танцовщики из 20 стран

В Санкт-Петербурге состоялся третий международный кастинг «Балет будущего» при участии молодых танцовщиков из 20 стран Европы, Азии и Америки, сообщает ТАСС.

Свою площадку, в 2020 году ставшую колыбелью этого проекта, предоставила конкурсу Академия русского балета имени Агриппины Вагановой.

«Международный кастинг «Балет будущего» призван не только объединить молодых артистов балета и показать их представителям ведущих балетных компаний, но и открыть каждому участнику новые перспективы и горизонты», – рассказал автор и художественный руководитель проекта заслуженный артист Украины Денис Матвиенко.

По словам Дениса Матвиенко, это первый в России проект подобного рода, чрезвычайно привлекательный для молодежи. Вместо того, чтобы молодые артисты теряли время в выступлениях по театрам разных городов, они могут за один день решить свою профессиональную судьбу, получив приглашение в одну из трупп.

В кастинге этого года участвуют руководители 11 российских театров, которые ищут творческий резерв. На кастинг собралось 69 участников от 17 до 25 лет.

Помимо артистов из России, в конкурсе участвуют их ровесники из Бельгии, Болгарии, Германии, Италии, США, Украины, Чехии, Южной Кореи, Японии и других стран. Денис Матвиенко отметил, что намерение иностранцев получить работу в России связано не только с высоким международным авторитетом русской балетной школы, но и с тем, что в их странах из-за пандемии театральная жизнь практически замерла.

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