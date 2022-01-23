Фестиваль российской культуры открывается в Румынии

В Румынии стартует фестиваль российской культуры, говорится в сообщении на сайте Московского дома соотечественника.

Мероприятие, посвященное 200-летию Федора Достоевского, будет проходить в румынском городе Крайова с 24 по 28 января.

В ходе фестиваля в Студенческом доме культуры пройдут показы фильмов, созданных по произведениям писателя: «Идиот», «Белые ночи», «Дядюшкин сон» и «Униженные и оскорбленные».

Помимо того, 26 января в Национальном театре «Марин Сореску» откроется выставка Санкт-Петербургского музея Достоевского о жизни писателя. Экспозицию организует петербургский Музей Достоевского.

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