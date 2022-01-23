В расширенный список претендентов на «Оскар»-2022 вошло 276 картин

Американская киноакадемия огласила расширенный список фильмов, претендующих на «Оскар», куда вошло 276 произведений, сообщает The Hollywood Reporter.

В прошлом году в список вошло 366 фильмов. В длинный лист попали как нашумевшие блокбастеры по комиксам, включая «Человека-паука: Нет пути домой», «Вечных», «Шан-Чи и легенду десяти колец», «Черную Вдову» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет», так и длинный ряд других крупных студийных проектов разной жанровой направленности. Без внимания не остались также «Форсаж 9», «Круиз по джунглям», «Армия мертвецов», «Тихое место 2», «Круэлла», «Годзилла против Конга», «Гнев человеческий», «Не время умирать», «Злое», «Кэндимен» и «Поездка в Америку 2».

Среди участников, больше соответствующих формату основных номинаций: «Власть пса», «Король Ричард», «Тик-так... БУМ!», «Не смотрите наверх», «Нежный бар», «Тем больнее падать», «На высоте мечты», «В роли Рикардо», «Дом Gucci», «Белфаст», «Энканто», «Лакричная пицца», «Идентичность», «Спенсер», «Вестсайдская история», «Последняя дуэль», «Сирано», «Остров Бергмана», «Свинья», «Камон Камон», «Французский вестник», «Легенда о Зеленом рыцаре», «Прошлой ночью в Сохо», «Лебединая песня», «Трагедия Макбета», «Зола», «Множественные святые Ньюарка», «Кошачьи миры Луиса Уэйна», «Аннетт», «Параллельные матери», «Титан», «Сядь за руль моей машины», «Рука Бога» и многое другое.

Жюри приступит к голосованию в следующий четверг, а список номинантов представят публике 8 февраля. Сама торжественная 94-я церемония назначена на 27 марта.

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