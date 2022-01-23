Фестиваль ледовых скульптур пройдет в Кировске

В экскурсионно-туристическом комплексе «Снежная Деревня» состоится XI Международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголед», сообщает правительство Мурманской области.



С 24 по 30 января профессиональные скульпторы будут создавать снежно-ледовые фигуры и композиции высотой более трех метров. В событии примут участие несколько десятков мастеров из Москвы, Королёва, Архангельска, Перми, Невьянска, Омска, Петрозаводска, Екатеринбурга, Макеевки, Хабаровска, Кировска и Апатитов.

В конце фестиваля состоится шоу-конкурс «Бешеная пила», который пройдет 29 января в 17:00 в Апатитах. На глазах у зрителей пять команд мастеров за 90 минут создадут шедевры ледяного зодчества.

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