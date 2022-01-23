Выставка редких работ И.И. Шишкина откроется в Салехарде

В Салехарде 29 января открывается выставка редких работ художника И.И. Шишкина, приуроченная к его 190-летию, сообщает «Комсомольская правда – Ямал».

В экспозицию, представленную в МВК имени И.С. Шемановского, войдут живописные и графические произведения. Среди них также картины, которые художник лично подарил казанской художественной школе в 1890-е годы.

Кроме того, на выставке представят графику: рисунки, офорты и литографии, которые нечасто можно увидеть в открытом доступе. Как пояснили в музее, это вызвано особыми требованиями к их хранению, из-за чего большую часть времени эти работы проводят в музейных запасниках.

Посетить выставку можно будет с 29 января по 1 апреля. Помимо оригиналов произведений И. И. Шишкина, зрителям также будет доступен мультимедийный контент, размещенный на интерактивной сенсорной панели, содержащий цифровые изображения значимых произведений.

Фото: Общественное достояние