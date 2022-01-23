Российский фотожурналист и фотограф Владимир Лагранж умер в 82 года

На 83-м году жизни скончался российский фотожурналист и фотограф Владимир Лагранж, сообщила основатель Галереи и Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская на своей странице в Facebook.

«Опять пустота. Но сегодня совсем тяжело. Володя ушел», – говорится в сообщении. По словам фотокорреспондента ТАСС Сергея Карпухина, работы Лагранжа были пропитаны добротой к героям, у него был особый почерк.

«Мы были связаны не только профессией, Владимир был большим другом нашей семьи. Мы вместе работали, бывали в командировках, в том числе в Афганистане на выводе советских войск. Владимир проработал в ТАСС с 1959 года по 1963 год. Среди его работ много знаковых, знакомых всем – «Бабуля», «Вратарь». Его можно отнести к поколению шестидесятников-романтиков, к тем людям, которые показали другое лицо страны. Все его работы были пропитаны любовью и добротой к героям, к людям. Он был прежде всего человеком, потом уже профессионалом. Очень тепло относился к тому, что он снимал», – сказал Карпухин.

Лагранж родился 4 мая 1939 года в Москве. В 1959-1963 годах работал в фотохронике ТАСС.

В 1963 году стал специальным фотокорреспондентом журнала «Советский Союз», в 1989-1991 годах работал в журнале «Родина», в 1991-1995 годах – в Московском бюро французского агентства Sipa Press. Снимки Лагранжа публиковались во многих советских газетах и журналах, а также зарубежной прессе.

Фото: Официальный сайт Владимира Лагранжа