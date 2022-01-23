В Петербурге состоится концерт в честь 78-летия снятия блокады

Концерт, посвященный 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, представит в воскресенье Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр, сообщает ТАСС.

«Под сводами Дворца Белосельских-Белозерских 23 января в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра прозвучит музыка, связанная с военной темой», – передает агентство сообщение пресс-службы оркестра.

В ходе концерта исполнят произведения, созданные в годы войны: Сюита из балета «Золушка» Сергея Прокофьева, которую композитор завершил в 1944 году, а также создававшийся в годы Великой Отечественной войны Концерт для голоса с оркестром Рейнгольда Глиэра. Солисткой концерта станет лауреат международных конкурсов, солистка Большого театра Женевы, Немецкой оперы на Рейне, Большого театра России, ведущая солистка Михайловского театра Светлана Москаленко.

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