В Костромской области стартовал фестиваль-конкурс «В гостях у Костромы»

Всероссийский фестиваль-конкурс самодеятельных хореографических коллективов из разных регионов страны «В гостях у Костромы» продлится с 21 по 23 января, сообщает пресс-служба администрации Костромской области.

Организацией фестиваля-конкурса «В гостях у «Костромы» занимается один из ведущих коллективов страны в жанре народной хореографии – русский национальный балет «Кострома» и фестивальное движение детского и юношеского творчества «Шаг к мечте» под патронатом администрации региона.

В фестивале принимают участие 600 человек. Это участники самодеятельных хореографических коллективов из Москвы, Ижевска, Архангельска, Воткинска, Уфы, Стерлитамака, Коврова, Санкт-Петербурга, Ярославля, Костромы и других городов.

В программу форума вошло посещение репетиций русского национального балета «Кострома» и открытые уроки по народно-сценическому танцу от губернской балетной школы, мастер-классы и круглые столы с руководителями коллективов. Участники также смогут выступить на одной сцене вместе с профессиональными артистами.

Фестиваль закроется 23 января благотворительным гала-концертом в Доме музыки, а также объявлением победителей. Как отмечают организаторы, фестиваль-конкурс проводится в рамках года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, который объявлен указом Президента Владимира Путина.