Третий Международный кинофестиваль «Циолковский» состоится в Калуге

22.01.2022
Впервые кинофестиваль прошел в 2020 году дистанционно, а в прошлом году он состоялся в Калуге. В качестве площадок фестиваля тогда были выбраны ИКЦ и Музей истории космонавтики.
Фестиваль назван в честь великого ученого Константина Циолковского, который долгие годы жил и работал в «колыбели космонавтики». В 2022 году отмечается 165 лет со дня рождения основоположника теоретической космонавтики, а Музей истории космонавтики отмечает свой 55-летний юбилей.
Президент кинофестиваля, заслуженный артист РФ Игорь Угольников поблагодарил правительство Калужской области за поддержку мероприятия и рассказал о программе фестиваля. Замгубернатора региона Константин Горобцов отметил, что кинофестиваль является уникальной возможностью для калужан увидеть интересные работы и прикоснуться к миру кино и космоса.
Фото: Pixabay