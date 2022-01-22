Стал известен список участников фестиваля Klimovsk Rock Fest

22.01.2022

Стал известен список участников фестиваля Klimovsk Rock Fest

В ежегодном фестивале Klimovsk Rock Fest, который пройдет 29 января в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, примут участие пять рок-групп, сообщают организаторы фестиваля.

Klimovsk Rock Fest по традиции пройдет в Доме культуры «Машиностроитель», начало в 16:00. Гостям фестиваля предстоит увидеть выступление групп JETE и ЭВО из Москвы и LaVeu, Макроус и Hasta La Vista из Подольска.

По словам организаторов, фестиваль будет жарким, насыщенным и интересным. Гостей ждут розыгрыши и призы.

В программе фестиваля совершенно разные направления рок-музыки: электронная скрипка, гитарные рифы, гроул и скрим, рэп-рок и многое другое. Концерт будет транслироваться в соцсети Instagram на странице ДК «Машиностроитель».

Фото: Pixabay