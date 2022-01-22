«Союзмультфильм» поздравил мультипликатора Леонида Носырева с 85-летием

Генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев поздравил советского и российского мультипликатора Леонида Носырева с 85-летием, сообщает ТАСС.

Борис Машковец отметил, что мультфильмы Носырева с удовольствием смотрят современные дети. «Леонид Викторович — по-настоящему уникальный мастер, чьи фильмы наполнены непосредственностью и любовью к жизни. Антошка, Тигренок на подсолнухе, Маша и Жужа из «Волшебного кольца» — персонажи, выращенные в любви, на солнечной стороне, готовые подарить это солнце каждому зрителю. От всей души поздравляем мэтра с днем рождения и желаем крепкого здоровья, долгих лет и творческих успехов», — сказал Машковцев.

С 1996 года Носырев преподает на кафедре мастерства художника фильма художественного факультета ВГИКа. Также он стоял у истоков детского мультипликационного журнала «Веселая карусель».

Дебютным творением художника-мультипликатора стал короткометражный мультфильм «Антошка», вышедший в 1969 году. Под руководством режиссера-мультипликатора Федора Хитрука работал над картинами «Каникулы Бонифация», «История одного преступления», «Топтыжка», «Человек в рамке» и многими другими.

Фото: WikiMedia