Юрий Стоянов опубликовал анонс моноспектакля «Утесов. 21-й век»

На странице в Instagram Юрия Стоянова появился анонс моноспектакля «Утесов. 21-й век», в котором он сыграет главную роль, сообщает «Культуромания».

«Друзья, хочу поделиться с вами совсем свежим эксклюзивом. С моими друзьями мы готовим международный проект — моноспектакль «Утесов. 21-й век». В нем наш любимый Леонид Осипович выходит на сцену сегодня перед сегодняшними зрителями. Только что записали одну из песен, которая будет звучать в этом моноспектакле. Поет ваш покорный слуга», — говорится в сообщении Стоянова.

Ранее Стоянов в интервью Галине Юзефович рассказал о том, что современное телевидение умирает. «Мы с вами в реанимации, в красной зоне. Это нормальный мировой процесс. Я с интересом за этим наблюдаю. Я работаю в реанимации, не скажу, что анестезиологом, потому что все-таки не усыпляю людей, но пытаюсь что-то делать. Доктор, я буду жить? «Все будет хорошо», — говорю я не очень уверенно», —передает «Культуромания» слова актера.

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