Бразильская певица Эльза Суареш умерла в 91 год

22.01.2022
«С большой грустью и сожалением сообщаем о смерти певицы и композитора Эльзы Суареш в возрасте 91 года в 15:45 в ее доме в Рио-де-Жанейро, которая произошла по естественным причинам», — говорится в заявлении.
Эльза да Консейсао Суареш родилась 23 июня 1930 года в Рио-де-Жанейро. Она прославилась в 1940-х годах, когда выиграла музыкальный конкурс на радио, после чего выступала в коллективе Хоакима Нельи.
За свою карьеру она записала 37 студийных альбомов и синглов, стала лауреатом латинской премии «Грэмми». Суареш записывала музыку вплоть до 2019 года.
Фото: WikiMedia