Отрывок из фильма о последнем концерте The Beatles покажут в IMAX

22.01.2022

Отрывок из фильма о последнем концерте The Beatles покажут в IMAX

11 февраля в российских кинотеатрах IMAX в ограниченный прокат выйдет фрагмент документального фильма Питера Джексона «The Beatles: Get Back» с последним концертом группы на крыше штаб-квартиры Apple Corps на Сэвил-Роу, сообщает «Культуромания».

Концерт, о котором идет речь, прошел 30 января 1969 года. Целиком его можно увидеть в финале фильма Питера Джексона «The Beatles: Get Back».

Отрывок специально оптимизируют для экранов IMAX, для чего будет проведен цифровой ремастеринг видео, а качество изображения и звука доведено до соответствующих стандартов The IMAX Experience с использованием запатентованной технологии IMAX DMR.

Мировая премьера фильма-концерта пройдет в США 30 января, в годовщину выступления.

Фото: кадр из фильма «The Beatles: Get Back»