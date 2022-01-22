Отрывок из фильма о последнем концерте The Beatles покажут в IMAX

22.01.2022
Концерт, о котором идет речь, прошел 30 января 1969 года. Целиком его можно увидеть в финале фильма Питера Джексона «The Beatles: Get Back».
Отрывок специально оптимизируют для экранов IMAX, для чего будет проведен цифровой ремастеринг видео, а качество изображения и звука доведено до соответствующих стандартов The IMAX Experience с использованием запатентованной технологии IMAX DMR.
Мировая премьера фильма-концерта пройдет в США 30 января, в годовщину выступления.
Фото: кадр из фильма «The Beatles: Get Back»