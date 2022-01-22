Латвийский актер Арнис Лицитис умер в 76 лет

На 77-м году жизни скончался латвийский актер Арнис Лицитис, снимавшийся в «Узнике замка Иф» и «Мушкетерах 20 лет спустя», сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного фотографа Зигизмундса Залманиса.

«Прекрасный актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис покинул нас. Мне трудно об этом говорить... Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино», – говорится в сообщении Залманиса на его странице в Facebook. Причина смерти артиста не уточняется.

Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге. Окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола в 1970-м.

Работал в Рижском академическом театре драмы, Валмиерском драматическом театре, Рижском театре юного зрителя и Рижском русском драматическом театре. Дебются Лицитиса в кино состоялся в 1965-м году, когда он исполнил роль Арамиса в «Двадцать лет спустя» Аиды Манасаровой, а затем солдата в «Заговоре послов» Николая Розанцева.

Арнис Лицитис участвовал в съемках более 120 картин, в том числе «Русь изначальная», «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь», «Затерянный в Сибири», «Мираж», «Страшное лето», «Узник замка Иф», «Мужской сезон: Бархатная революция», «Каменская», «Возвращение Турецкого», «Диверсант», «Ранетки» и многие другие.

Фото: кадр из фильма «Нападение на тайную полицию»