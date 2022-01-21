Поклонники петербургского рока разглядели ошибку в историческом поезде

21.01.2022
Фанаты рока разглядели ошибку в историческом поезде метро в Санкт-Петербурге. Ее заметили в тематическом составе, который запустили к 65-летию метрополитена на зеленой ветке. Об этом сообщает издание «Невские новости».
В вагонах представили хронику развития метрополитена с 1995 по 2020 год. Поклонники рока обратили внимание, что авторы неправильно указали станцию, на которой находится известный арт-центр «Пушкинская, 10». Вместо пересечения «Маяковской» и «Площади Восстания» они написали «Пушкинская».
Об этом, в частности, сообщил депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев. При этом он добавил, что увидел еще одну неточность, но не сказал какую.
«Полагаю, что это случайность. Просто смешались названия улицы — Пушкинская — и метро. Уверен, что в Петербургском метрополитене и комитете по транспорту пост заметят и ошибку исправят», — заявил депутат.
Составы с историческими фактами о развитии подземки запустили на зеленой ветке с середины ноября 2020 года.
Фото: Pixabay