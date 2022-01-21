Президентский фонд культурных инициатив завершил прием заявок

На участие в первом конкурсе 2022 года было подано более 10 тысяч заявок из 84 регионов, сообщили в пресс-службе Президентского фонда.





На получение гранта на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий претендуют 10 290 заявителей. Прием документов прошел с 1 ноября 2021 года по 20 января 2022-го.





Заявки присылали авторы и творческие команды из Москвы, Татарстана, Белгородской области, Петербурга, Башкортостана, Краснодарского края, Удмуртии и других регионов. Это более 200 проектов от каждого субъекта.





Конкурс проводится в восьми направлениях. Наиболее востребованными оказались темы «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей» (почти 37% заявок), «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность» (23%), «Молодые лидеры» (почти 10%) и «Многонациональный народ» (9%).





Самыми популярными оказались запросы на поддержку проектов в сфере образования и наставничества (26%); фестивалей, премий, форумов в области культуры и искусства (почти 20%), проектов в области литературы, моды, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, кино, театра и других творческих направлений (почти 19%). Заявители также интересовались поддержкой проектов в области академического искусства (10,8% заявок) и сетевых культурных и кросскультурных проектов (10% заявок).





Участники предоставили сметы на общую сумму 37,9 млрд рублей. Заявленный объем софинансирования — 16,4 млрд рублей. В категории до 500 тыс. рублей подали более 3 тысяч заявок, в категории от 500 тысяч до 3 млн рублей — более 5 тысяч заявок, в категории 3-10 млн рублей — почти 1600 заявок, в категории более 10 млн участвуют 474 заявителя.





Общий фонд конкурса составляет 4 млрд рублей. В 2022 году пройдет еще один конкурс Президентского фонда. Их общий бюджет составит 8 млрд рублей. Средства направят победителям на реализацию самых креативных и важных для общества проектов, подчеркнули в пресс-службе.





Далее к работе приступят эксперты, число которых увеличилось. Проекты, участвующие в конкурсе, пройдут независимую экспертизу. Их изучат по десяти критериям.





Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе главы государства Владимира Путина. Он предложил создать фонд поддержки культуры в послании парламенту в 2021 году. Указ о его создании был подписан в мае прошлого года.





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