Жителям Дагестана покажут эскиз поврежденной картины Рубо

Эскиз панорамы художника Франца Рубо «Штурм аула Ахульго» выставлен в Дагестанском музее изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, сообщает ТАСС.

«Отрадно, что эскиз передан на временное хранение в музей, и у всех желающих будет возможность прикоснуться к истории, понять авторскую мысль и увидеть первое художественное воплощение замысла выдающегося художника-панорамиста Франца Алексеевича Рубо», — отметила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.





До этого эскиз картины о событиях Кавказской войны купил в лондонском аукционном доме Christie’s и передал музею дагестанский бизнесмен Камиль Халилов.





Сама работа, которая впервые представлялась в Мюнхене, а затем в Париже, Севастополе и Санкт-Петербурге, была повреждена в 1934 году. Сейчас в изобразительном музее хранятся три уцелевших фрагмента картины, которая в первозданном виде представляла собой полотно размером 12 метров в высоту и 120 в длину.





Посетители могут увидеть экспонат в Дни открытых дверей музея 22 и 23 января.





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