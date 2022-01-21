В Театре имени Маяковского покажут спектакль по комедии Островского

Московский академический театр им. Владимира Маяковского на своей Основной сцене продемонстрирует в пятницу, 21 января, премьеру спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» по одноименной комедии Александра Островского. Об этом рассказала ТАСС пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

«В октябре наступившего 2022 года Театру Маяковского исполнится 100 лет. Первой премьерой этого особенного для «Маяковки» года станет спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Одну из самых ярких комедий Островского поставил режиссер Анатолий Шульев. Художник — Мариус Яцовскис, художник по костюмам — Мария Данилова, композитор — Полина Шульева, художник по свету — Александр Мустонен», — сообщила пресс-атташе.





В 2023 году исполнится 200 лет со дня рождения драматурга Александра Островского.





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