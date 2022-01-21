Власти Нидерландов выкупили автопортрет Рембрандта за 175 млн евро

Картина «Знаменосец» 1636 года находилась в коллекции семьи европейских банкиров Ротшильдов, сообщает британское издание The Guardian.





Приобретение полотна одобрил сенат Нидерландов. Правительство выделит на эти цели 150 млн евро, Ассоциация Рембрандта и Рейксмюсеум — еще 25 млн евро. Таким образом, картина обошлась в 175 млн евро, что превышает ее предполагавшуюся стоимость.





По данным газеты, «Знаменосца» выкупят у Ротшильдов через офшор в южной части Тихого океана, за что правительство подвергли критике. Все это стало известно после публикации так называемого «Панамского досье» (утечка документов юридической компании Mossack), отметил один из членов сената.





Хотя верхняя палата одобрила покупку полотна, некоторые сенаторы высказали сомнения относительно приобретения работы в пандемию. Возникли вопросы о гарантиях подлинности автопортрета и правах собственности на него.





Глава Минкультуры Нидерландов Гюнай Услу назвала «Знаменосца» предтечей «Ночного дозора» — одной из самых известных картин золотого века голландской живописи. По ее словам, картина неразрывно связана с историей Нидерландов. Картина прошла необходимые экспертизы, подчеркнула глава министерства. По ее мнению, возможности вернуть такие шедевры предоставляются крайне редко.





Планируется, что автопортрет Рембрандта выставят во всех 11 провинциях королевства, а затем его разместят в постоянной экспозиции Государственного музея Нидерландов (Рейксмюсеума).





«Знаменосец» получил статус национального достояния Франции. Власти страны интересовались его приобретением. Однако в конце прошлого года они отказались от идеи из-за нехватки средств. После этого полотно появилось на открытом рынке, что дало возможность для покупки правительству Нидерландов.





Ранее французские и нидерландские власти совместно выкупили две картины Рембрандта у Ротшильдов. Уже несколько лет портреты Мартена Солманса и Опьен Коппит стоимостью 160 млн евро выставляют то в Рейксмусеуме, то в Лувре.





Рембрандт ван Рейн (1606-1669) — художник, гравер, крупнейший мастер золотого века голландской живописи. Среди его лучших работ называют «Данаю», «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына», «Саскию в образе Флоры» и др. На автопортрете, который вернулся в Нидерланды, художник изобразил себя в образе знаменосца. Они были в авангарде битв Восьмидесятилетней войны, закончившейся обретением независимости Нидерландами.



