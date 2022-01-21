В Москве покажут портрет Данте XVI века

Картину «Аллегорический портрет Данте» XVI века кисти Бронзино выставят в Центре Вознесенского в Москве с 21 января по 20 февраля. Об этом пишет ТАСС.

Длительное время портрет считался утерянным и был найден только в 1990-х годах.





«Этот портрет в себе очень многое заключает, многое таит. Портрет считался утраченным и был обнаружен на рубеже XX-XXI веков. <...> Картина в 2002 году была впервые опубликована, сразу была представлена на выставке, посвященной Микеланджело. Значимость имени того, кто на ней изображен, делает эту картину вообще произведением особого рода, не просто произведением живописи — это нечто большее», — сообщила журналистам куратор выставки, главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Виктория Маркова.





Картину написал в 1532-1533 годах Аньоло Бронзино, работа входит в трилогию «Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь». Ее героями также стали Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо, но до нашего времени дошел только портрет Данте.





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