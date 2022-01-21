В российский прокат вышли новые фильмы Гильермо дель Торо и Франсуа Озона

Ленты «Аллея кошмаров» и «Все прошло хорошо» уже можно увидеть в кинотеатрах. Вместе с ними дебютировали победитель Венецианского фестиваля «Событие», «Код 355» о женской команде по спасению мира, «Она — океан» о покорительницах стихии и другие ленты.





С 20 января российские зрители могут увидеть на большом экране долгожданный фильм «Аллея кошмаров» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. Впервые оскароносный постановщик снял картину про монстров в реалистичной манере. В центре повествования — Стэн Карлайл (Брэдли Купер), выдающий себя за медиума, умеющего читать мысли. Он запускает шоу на карнавале в США, где на него выходит психиатр Лилит Риттер (Кейт Бланшетт), которую сложно провести вокруг пальца. Они объединяются, чтобы заработать денег, однако в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля. Критики называют «Аллею кошмаров» историей о том, как человек превращается в монстра.





«Все прошло хорошо» французского режиссера Франсуа Озона рассказывает о том, как частично парализованный 85-летний мужчина просит дочь помочь ему покинуть этот мир. Фильм снят по автобиографической книге Эмманюэль Бернхайм, работавшей с постановщиком над лентами «Под песком», «Бассейн», «Рики» в качестве сценаристки. Главные роли исполнили Софи Марсо, Андре Дюссолье и Шарлотта Рэмплинг. Критики называют «Все прошло хорошо» одной из самых сильных работ в фильмографии Озона.





«Событие» — еще одна киноновинка из Франции от Одри Диван. Фильм победил в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля 2021 года. Действие картины разворачивается в начале 1960-х годов во Франции. Анна учится в университете и мечтает стать писательницей. Накануне выпуска она узнает о незапланированной беременности. Это означает конец всем ее мечтам не только о карьере, но и о другой жизни, которая не похожа на жизнь ее матери-домохозяйки. Аборты без показаний запрещены, но девушка решается на подпольную операцию, несмотря на угрозу уголовного преследования для нее и врача и риски для жизни.





Шпионский боевик «Код 355» — история о спасении мира женской командой в исполнении Джессики Честейн, Дианы Крюгер, Пенелопы Крус и Лупиты Нионго. Агенту ЦРУ приходится неформально объединиться с соперницами из других стран, чтобы не допустить использования секретной технологии опасными преступниками. Операция опасна и для их карьер, и для их жизней.





Документальный фильм «Она — океан» сняла режиссер Инна Блохина. Он рассказывает о девочках и женщинах в возрасте от 12 до 85 лет из разных частей света, которые влюблены в океан. Девочка из Индонезии мечтает стать чемпионкой мира по серфингу, а живые серфинг-легенды рассказывают о своем профессиональном пути. Заклинательница акул, чемпионка мира по фридайвингу, морской биолог и другие героини повествуют том, как они реализовали свои мечты об океане, несмотря на все сложности.





«Девять причин, чтобы жить» — франко-итальянский фильм с внуком знаменитого актера Виктором Бельмондо и дебютантом Йоанном Элунду в главных ролях. Баловень судьбы Томас не работает, ночами ходит по клубам, а днем отсыпается. Однажды его отцу, известному педиатру, это надоедает. Он предлагает сыну либо остаться без денег, либо взять шефство над одним из его пациентов Маркусом. Встреча легкомысленного молодого человека и подростка с тяжелым заболеванием меняет жизнь обоих.





На этой неделе в прокат также вернулись аниме Хаяо Миядзаки «Ходячий замок» (2004) и драматический триллер Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (1966).





Фото: кадр из фильма «Аллея кошмаров»