Режиссер Яна Тумина покажет в Петербурге проект «Memoriae»

Проект «Memoriae» Театральной лаборатории Яны Туминой будет впервые продемонстрирован в пятницу, 21 января, на Невском проспекте. Сценой для спектакля станут катакомбы Петрикирхе, пишет ТАСС.

«Memoriae» — погружение в память личную и общую, телесную и традиционную, социальную и историческую, сущностью которой мы все являемся. Носителями такой памяти являются катакомбы лютеранской церкви, которые в разные периоды были и складом, и бассейном. Память становится полноправной участницей проекта. У памяти появляется голос, тело и действие», — рассказали в пресс-службе лаборатории.





Спектакль поставлен при поддержке Фонда президентских грантов. Лауреат премии «Золотая маска» Яна Тумина — одна из самых востребованных петербургских режиссеров нового поколения.





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