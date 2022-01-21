В Театре на Таганке покажут премьеру спектакля «Женитьба. Трагедия»

21.01.2022

В Театре на Таганке покажут премьеру спектакля «Женитьба. Трагедия»

Первой премьерой нового года в Театре на Таганке станет постановка «Женитьба. Трагедия» режиссера Андрея Гончарова. Об этом заявили в пресс-службе театра.

Премьерные показы состоятся 21 и 22 января.

По словам Гончарова, во время репетиций ему важно было переосмыслить и перезагрузить семантическое наполнение самого понятия «женитьба». Он также старался уйти от стереотипов, связанных с этой пьесой.

Гончаров признался, что давно хотел поставить Гоголя, а работать над постановкой начали в начале ноября 2021 года.

В спектакле играют Олег Соколов, Роман Колотухин, Сергей Ушаков, Константин Любимов и другие актеры.

Фото: Pixabay