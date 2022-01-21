Стартовал прием заявок претендентов на премию «Ясная Поляна»

Музей-усадьба Л.Н. Толстого, расположенный в Тульской области, объявил об открытии 20-го сезона крупнейшей литературной премии России. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Прием заявок пройдет на сайте премии с 20 января по 20 марта. До участия в конкурсе допустят книги, выпущенные после 2020 года. Их могут выдвинуть издательства, «толстые» литературные журналы, писательские союзы, лауреаты прошлых лет.





В этом году призовой фонд премии составит 6,7 млн рублей. «Ясная Поляна» отметит произведения в двух основных номинациях — «Современная русская проза» и «Иностранная литература», а также выберет важное для литературной жизни страны событие в одноименной номинации.





По словам председателя жюри, советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, в 2022 году «Ясной Поляне» исполняется 20 лет. В этом сезоне запланированы новые события.





«Также важно, что инициатива прошлого года — Школа литературной критики им. В. Я. Курбатова — продолжит свою работу в Ясной Поляне и в этом августе, — отметил он.





Главной номинацией является «Современная русская проза». Ее лауреатами становились Гузель Яхина, Наринэ Абгарян, Герман Садулаев, Евгений Водолазкин и другие авторы.





В номинации «Иностранная литература» отмечают современные иностранные книги и их переводы на русский язык. Лонг-лист номинации создают критики, переводчики и издатели. Его озвучат в феврале. В этом году впервые объявят шорт-лист «Иностранной литературы», который сформирует жюри из книг длинного списка. В этой номинации побеждали Джулиан Барнс, Патрисия Данкер, Рут Озеки и другие писатели, а также переводчики их текстов.





Самой молодой номинацией является «Событие». Жюри выделит значимое событие в литературной жизни, которым может стать спектакль, фестиваль, статья, документальное произведение и др.





Кроме того, одного из участников ждет специальный приз «Выбор читателей» от соучредителя премии, компании Samsung. Его обладатель поедет в Южную Корею. Победителем станет автор, который наберет большее число голосов по итогам онлайн-голосования среди читателей.





Премия «Ясная Поляна» присуждается с 2003 года. Ее соучредителями стали музей Л.Н. Толстого и компания Samsung.





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