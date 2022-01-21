В Петербурге пройдет памятная акция «900 дней и ночей»

Акция состоится в День полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января, во дворе Капеллы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.





«900 дней и ночей» проведут в Санкт-Петербурге в шестой раз. В этом году акция будет включать светозвуковое представление, призванное погрузить зрителей в атмосферу блокадного времени. Его будут давать каждые полчаса с 15:00 до 20:00.





На фасаде Капеллы покажут кадры кинохроники. Во дворе установят макеты декораций и военных объектов, созданные волонтерами. Поисковики покажут находки с мест сражений, а военный врач продемонстрирует, как перевязывали раненых. Общественное объединение «Росрекон» представит предметы быта и оружие времен войны.





По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, Капеллу выбрали для проведения акции потому, что в годы блокады ее сотрудники продолжали работать. Музыканты давали концерты в неотапливаемых помещениях и «дарили людям веру в Победу», добавил градоначальник. Он выразил благодарность молодежи, которая занимается организацией акции, призванной сохранить память о Великой Отечественной войне.





Кроме того, в Театре музкомедии пройдут традиционные концерты, посвященные Дню снятия блокады. «Песни памяти» прозвучат 22-23 и 25-27 января на Малой сцене.





В театре продолжают сохранять традицию и давать концерты в память об артистах и сотрудниках учреждения, которые работали в блокадном городе. За годы войны Театр музкомедии выпустил 15 премьер. Артисты давали спектакли и концерты не только на сцене, но и в госпиталях и на фронте. «Подвиг коллектива, своим искусством поддерживавшего ленинградцев и его защитников, не имеет аналогов в истории мирового театра», — говорится в сообщении комитета по культуре Петербурга.





В программе концерта — фрагменты оперетт, звучавших в осажденном Ленинграде: «Графиня Марица», «Баядера» и «Мистер Икс», «Сорочинская ярмарка», «Раскинулось море широко». Кроме того, посетители услышат фронтовые песни и композиции ленинградских авторов. Завершит программу «Ладога» — гимн городу-герою Ленинграду. Постановщиком программы стал Владимир Романовский. За дирижерский пульт встанет Андрей Алексеев.





Фото: angelius1979, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59961352