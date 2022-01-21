Постановка «Р» Юрия Бутусова дебютирует в «Сатириконе»

Премьерные показы спектакля по мотивам пьесы «Ревизор» Николая Гоголя состоятся 21, 22, 31 января, сообщили в столичном театре.





Жанр спектакля — «сочинение М. Дурненкова на темы пьесы Н. В. Гоголя "Ревизор"», говорится в описании постановки. Драматург Михаил Дурненков создал новое прочтение классической пьесы специально для театра.





Режиссер Юрий Бутусов накануне премьеры рассказал, что из обсуждений произведения классика выросло желание «пойти таким путем, чтобы мы попытались, оттолкнувшись от Гоголя, создать какой-то новый текст, новую историю». «Это рефлексия и наш разговор с Гоголем», — цитирует автора ТАСС.





По его словам, пьеса затрагивает все общественные проблемы, актуальные для России. Однако отношение к ней и ее главному герою «замылилось», потому понимание глубины произведения утратилось. Бутусов полагает, что Хлестаков — «не пустой человек». Возможно, он даже и не человек, а «какая-то идея», отметил режиссер, который решил разобраться в этом герое. Для него Хлестаков — один из «маленьких людей» русской литературы.





Роль Хлестакова исполняет худрук «Сатирикона» Константин Райкин. В постановке также заняты Тимофей Трибунцев, Алена Разживина, Марьяна Спивак, Антон Кузнецов, Денис Суханов, Даниил Пугаев, Ярослав Медведев и др.





«Р» стал шестым спектаклем Юрия Бутусова в «Сатириконе». Ранее он поставил «Макбетта» Э. Ионеско, «Ричарда III», «Короля Лира» и «Отелло» У. Шекспира, «Чайку» А. Чехова. Теперь режиссер погрузился в исследование «Ревизора» в контексте современных российский реалий.





Над постановкой работали художник Максим Обрезков, режиссер по пластике Николай Реутов, художник по свету Александр Сиваев.





В 2015 году здание «Сатирикона» закрыли на реконструкцию. Труппа дает спектакли на сцене «Планеты КВН». Как рассказывал ТАСС Константин Райкин, коллектив может вернуться на родную площадку в будущем году. Несмотря на сложности, «Сатирикон» готовит премьеры. Кроме «Р», в этом сезоне дебютируют постановки «Гроза» и «Сны Симоны Машар».





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