Национальный туристический портал стал работать в обновленной версии

21.01.2022
Федеральное агентство по туризму запустило бета-версию обновленного Национального туристического портала. Об этом сообщает «Культуромания».
Площадка располагает сервисами и функциями, которые помогут путешественникам с поиском подходящих вариантов отдыха, а также предоставят возможность запланировать поездку и поделиться впечатлениями от путешествий по России.
Портал в обновленной версии стал интерактивной цифровой платформой. Он адаптирован под все виды мобильных устройств.
Сайт содержит 39 780 достопримечательностей, 412 маршрутов, 658 статей о российских регионах и возможностях отдыха в стране.
Фото: Pixabay