Ушел из жизни поэт Анатолий Найман

21.01.2022
Ушел из жизни российский поэт, переводчик и эссеист Анатолий Найман. О смерти заявила его приемная дочь — журналистка и литературный критик Анна Наринская.
«Анатолий Найман умер сегодня ночью. О прощании напишу тут позже», — написала в своем Facebook Анна Наринская.
Найман умер в возрасте 85 лет в ночь на пятницу, 21 января. Ранее в январе 2022 года стало известно о госпитализации поэта с обширным инсультом. Мужчине стало плохо во время выступления с докладом об Осипе Мандельштаме на конференции в ВШЭ.
Анатолий Найман известен как автор сборника стихов «Сентиментальный марш», поэмы «Стихи по частному поводу» и др.
Фото: Pixabay