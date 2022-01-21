В Мариинском театре покажут оперу «Идоменей» Моцарта с дирижером из Вены

В Мариинском театре исполнят одно из самых смелых и новаторских произведений Моцарта — оперу «Идоменей». Она прозвучит в Концертном зале театра вечером 21 января, говорится в пресс-релизе.

Главные партии в «Идоменее» поют Александр Михайлов (Идоменей), Анастасия Калагина (Илия), Наталья Евстафьева (Идамант), Жанна Домбровская (Электра). Дирижировать приглашен музыкант из Вены Саша Гётцель.





Долгое время считалось, что жанр «Идоменея» — итальянская опера-серия (seria означает «серьезная»), в которой пели певцы-кастраты, — безнадежно устарел и вернуть на сцену его невозможно. Однако с середины XX века вместе с всплеском интереса к старинной музыке началось и возрождение оперы Моцарта.





Сюжет «Идоменея» основан на предании о критском царе, едва не принесшем в жертву богу Посейдону своего единственного сына.





«Идоменей» — совершенно особенная опера, — рассказывает дирижер Саша Гётцель. — Она стала композиторским прорывом и рубежом, который открыл неповторимого музыкального драматурга. Как Моцарт объединяет речитатив с арией, какой индивидуальностью наделяет персонажей и как через музыку передает амбивалентность чувств — типично моцартовские черты, он будет развивать их во всех своих последующих операх».





Фото: пресс-служба