Владивостокская биеннале визуальных искусств пройдет в дни ВЭФ-2022

20.01.2022
Международная биеннале визуальных искусств состоится во Владивостоке в дни Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2022 году, с 5 по 8 сентября. Об этом информирует пресс-служба правительства Приморского края.
«Во Владивостоке в рамках биеннале планируется представить творчество современных российских и зарубежных художников. Предусмотрены основной выставочный проект, образовательная программа, включающая лекции, публичные дискуссии, круглые столы, а также детская программа, в которую войдут мастер-классы, кинопоказы и экскурсии. Кроме того, биеннале предполагает специальные проекты, среди которых — фестиваль культуры городов-побратимов и конкурс эссе», — уточняет пресс-служба.
Мероприятие проводилось с перерывами с 1994 года.
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