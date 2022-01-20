«Москино» приготовило специальную программу к 79-й годовщине победы в Сталинградской битве

20.01.2022
Киносеть «Москино» приготовила специальную программу «Синематека: О войне» к 79-й годовщине победы в Сталинградской битве. Показы будут проходить 1 и 2 февраля, пишет ТАСС.
«Первого и второго февраля «Москино» представит программу «Синематека: О войне», посвященную 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, которая стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных за всю историю человечества. Зрители смогут увидеть «Возмездие» Александра Столпнера — экранизацию романа Константина Симонова «Солдатами не рождаются». Одну из главных ролей в фильме сыграл Анатолий Папанов, с первых дней войны находившийся на фронте и получивший там ранение в ногу», — уточнил собеседник агентства.
Фильмы будут продемонстрированы с пленки 35 мм из архива «Москино».
Фото: Pixabay